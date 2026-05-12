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GE Vernova lance la centrale électrique de Kirklareli en Turquie
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 15:10

ENKA et GE Vernova ont annoncé la mise en service commerciale de la centrale électrique de Kirklareli (852 MW), située à K?rklareli, en Turquie.

Il s'agit de la première centrale du pays alimentée par des échangeurs de chaleur à haute énergie (HA).

GE Vernova assurera également des services de maintenance à long terme afin d'améliorer la fiabilité et la disponibilité des installations.

Selon les prévisions de l'AIE, la production d'électricité à partir de gaz naturel en Turquie a connu une forte croissance au cours des deux dernières décennies et représente aujourd'hui un élément clé du mix énergétique du pays, fournissant plus d'un quart de son électricité.

Pour la centrale électrique de Kirklareli, GE Vernova a fourni les équipements de production d'électricité à cycle combiné, notamment une turbine à gaz 9HA.02 avec alternateur H78, une turbine à vapeur STF-D650 et un générateur de vapeur à récupération de chaleur (GVRC) à triple pression.

La centrale de Kirklareli devrait figurer parmi les centrales à gaz à cycle combiné les plus performantes du pays, avec un rendement net supérieur à 63 % en mode cycle combiné.

Avec ce projet, la capacité totale de production d'électricité à gaz installée par GE Vernova en Turquie atteint environ 13,5 GW.

" Alors que la Turquie s'apprête à accueillir la COP31, ce projet souligne le rôle crucial que peuvent jouer les technologies de production d'électricité avancées et à haut rendement pour renforcer la sécurité énergétique et améliorer la fiabilité du réseau ", a déclaré Joseph Anis, président-directeur général de la division Énergie gazière de GE Vernova pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

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