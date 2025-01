GE Vernova investit 20 millions de dollars à Singapour sur des turbines à gaz

AOF - EN SAVOIR PLUS

Cet investissement fait suite à l'annonce faite par GE Vernova en 2019 d'investir jusqu'à 60 millions de dollars américains sur 10 ans pour positionner ce centre comme un leader mondial dans les réparations et innovations en génération d'énergie.

Le projet prévoit d'ajouter plus de 100 postes techniques afin de pouvoir effectuer des réparations plus innovantes sur les composants des turbines.

(AOF) - GE Vernova prévoit d'investir 20 millions de dollars à Singapour pour stimuler l'innovation en matière de capacités et de technologies de réparation sur la prochaine génération de ses turbines à gaz à haut rendement refroidies par air (HA). L'investissement, soutenu par le Conseil de développement économique de Singapour, vise à renforcer les capacités et les technologies de réparation des turbines à gaz HA dans le centre technologique de réparation de GE Vernova, situé dans le centre de service de réparation mondial de Singapour.

