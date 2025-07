GE Vernova: investit 100 M$ sur 2 ans en Pennsylvanie information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 16:30









(Zonebourse.com) - GE Vernova annonce un investissement de 100 millions de dollars sur deux ans en Pennsylvanie, dont 250 nouveaux emplois prévus dans la ville de Charleroi pour renforcer la production d'appareillages haute tension destinés aux réseaux électriques.



Ce plan s'inscrit dans un programme global visant à moderniser le réseau, sécuriser les chaînes d'approvisionnement et soutenir la croissance économique.



L'usine de Charleroi bénéficie déjà d'un plan d'investissement de 600 millions annoncé en janvier, pour un total de 1 500 emplois aux États-Unis. GE Vernova a également décroché un contrat pour équiper le Homer City Energy Campus avec sept turbines à gaz, site appelé à devenir un campus de centres de données alimenté au gaz naturel d'ici 2027.



Scott Strazik, CEO, souligne que ces projets participent à ' réindustrialiser la Pennsylvanie et renforcer la compétitivité nationale ', tout en soutenant les besoins futurs liés à l'IA et au calcul intensif.





Valeurs associées GE VERNOVA 558,430 USD NYSE +0,62%