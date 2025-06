GE Vernova: installe un pôle SMR en Ontario (Canada) information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 17:30









(CercleFinance.com) - GE Vernova Hitachi Nuclear Energy annonce un investissement qui pourra atteindre 50 millions de dollars dans un centre d'ingénierie et de services de pointe pour les petits réacteurs modulaires BWRX-300 en Ontario, au Canada.



Située dans la région de Durham, près du site du projet nucléaire Darlington d'Ontario Power Generation (OPG), cette infrastructure appuiera l'exploitation et la maintenance à long terme de la future flotte de réacteurs SMR BWRX-300.



Ce centre servira également de plateforme d'innovation, de formation, de développement des compétences et d'engagement de la chaîne d'approvisionnement.



Le centre, qui comprendra un simulateur en réalité virtuelle et des installations de formation, devrait être opérationnel d'ici fin 2027.







