GE Vernova inaugure son premier centre de réparation en Amérique latine
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 17:10

GE Vernova annonce l'ouverture d'un centre de service et de réparation dans la province de Neuquén, en Argentine, son premier dédié aux turbines à gaz aérodérivées en Amérique latine. Cette installation doit renforcer les capacités locales pour les clients d'Argentine, du Brésil, du Chili et de l'Uruguay, tout en réduisant les délais de livraison des composants, parfois d'un an.

Selon Luis Leal, directeur général des services aéro Amériques de GE Vernova, l'application de méthodologies lean et de technologies de réparation avancées permettra d'établir 'un nouveau standard d'excellence'.

Le centre débutera avec la maintenance des turbines LMS100 avant d'étendre ses services aux modèles LM2500* et LM6000* d'ici fin 2026. Ce projet s'inscrit dans la stratégie mondiale d'expansion des capacités de maintenance de turbines à gaz du groupe.

