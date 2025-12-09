 Aller au contenu principal
GE Vernova grimpe après avoir prévu des recettes plus élevées pour 2026
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 22:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N augmentent de 6 % à 662,09 $ après la cloche

** GEV prévoit des revenus plus élevés en 2026, par rapport à ses prévisions pour 2025

** Le chiffre d'affaires de 2026 devrait se situer entre 41 et 42 milliards de dollars, contre 36 et 37 milliards de dollars en 2025

** L'entreprise prévoit une croissance organique des revenus de 16% à 18% dans le segment de l'énergie, et une croissance de 20% dans le segment de l'électrification en 2026

** GEV a augmenté de plus de 89% depuis le début de l'année, à la clôture de mardi

Valeurs associées

GE VERNOVA
625,010 USD NYSE +0,48%
