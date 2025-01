GE Vernova: fabrication d'un réacteur nucléaire modulaire information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 16:25









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce que GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) a attribué un contrat à BWX Technologies (BWXT) pour la fabrication de la cuve sous pression du premier réacteur modulaire BWRX-300, destiné au projet nucléaire Darlington d'Ontario Power Generation.



Ce composant majeur est essentiel à cette technologie de 10e génération, qui vise à réduire les coûts de construction et d'exploitation grâce à des simplifications et des composants éprouvés.



La construction débutera fin 2025, sous réserve des approbations, avec une mise en service prévue pour 2029.





