GE Vernova et Seatrium ont signé un contrat avec TenneT en Allemagne
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 12:59

GE Vernova et Seatrium ont obtenu un contrat avec TenneT pour livrer une grande partie de BalWin5, une nouvelle connexion au réseau offshore haute tension à courant continu (HVDC) de 2,2 gigawatts (GW).

Cette connexion est conçue pour transmettre l'électricité des parcs éoliens offshore de la mer du Nord allemande vers le réseau de transport terrestre en Allemagne.

Une fois opérationnel, BalWin5 devrait fournir suffisamment d'électricité renouvelable pour alimenter environ 2,75 millions de foyers.

Cette nouvelle génération de puissants systèmes de connexion au réseau offshore vise à accélérer l'intégration de l'énergie éolienne offshore à grande échelle dans le réseau allemand.

Ce contrat est le quatrième projet attribué au consortium GE Vernova-Seatrium dans le cadre de l'accord-cadre de coopération de cinq ans avec TenneT annoncé en mars 2023.


