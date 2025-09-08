 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 706,85
+0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GE Vernova et ESB modernisent la centrale de Dublin Bay
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 12:10

(Zonebourse.com) - GE Vernova et l'électricien irlandais ESB annoncent un projet majeur de prolongation de vie et de modernisation de la centrale Dublin Bay, mise en service en 2002 et équipée d'une turbine à gaz GT26.
L'accord prévoit l'installation de la mise à niveau GT26 High Efficiency (HE) et des technologies SEMIPOLTM, avec achèvement attendu en 2026.Le projet devrait ajouter près de 30 MW de capacité fiable, soit l'équivalent de l'alimentation de 30 000 foyers, tout en réduisant de 5% les émissions de CO2 grâce à un gain d'efficacité de 1,8%.
Selon GE Vernova, cette opération améliorera également la stabilité du réseau et préparera la centrale à l'utilisation future de mélanges d'hydrogène.

Valeurs associées

GE VERNOVA
582,000 USD NYSE -2,81%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des proches pleurent à l'hôpital Al-Chifa de Gaza, devant les corps de deux fillettes de 2 et 5 ans tués selon la Défense civile lors de frappes israéliennes sur leur tente de déplacés dans le quartier d'Al-Nasr, le 8 septembre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Israël et son allié américain lancent un "dernier avertissement" au Hamas
    information fournie par AFP 08.09.2025 13:06 

    Israël a adressé lundi "un dernier avertissement" au Hamas, le sommant de libérer les otages retenus à Gaza sous peine d'être anéanti, après une mise en garde similaire lancée par le président américain Donald Trump au mouvement islamiste palestinien. Le jour même ... Lire la suite

  • Des forces de sécurité israéliennes sur les lieux d'une fusillade au carrefour de la route de Ramot, à Jérusalem-Est, le 8 septembre 2025 ( AFP / Menahem Kahana )
    Attentat à Jérusalem-Est: cinq morts
    information fournie par AFP 08.09.2025 12:56 

    Les services de secours israéliens ont annoncé que cinq personnes avaient été tuées et plusieurs blessées lundi dans une attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est, une des plus meurtrières dans la ville depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023. L'attaque ... Lire la suite

  • CHRISTIAN DIOR : Le mouvement reste haussier
    CHRISTIAN DIOR : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 08.09.2025 12:52 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 08.09.2025 12:49 

    (Actualisé avec Tesla, mineurs d'or ; futures à jour) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,16% pour le Dow Jones .DJI , de 0,25% pour le Standard & Poor's

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank