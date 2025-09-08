GE Vernova et ESB modernisent la centrale de Dublin Bay
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 12:10
L'accord prévoit l'installation de la mise à niveau GT26 High Efficiency (HE) et des technologies SEMIPOLTM, avec achèvement attendu en 2026.Le projet devrait ajouter près de 30 MW de capacité fiable, soit l'équivalent de l'alimentation de 30 000 foyers, tout en réduisant de 5% les émissions de CO2 grâce à un gain d'efficacité de 1,8%.
Selon GE Vernova, cette opération améliorera également la stabilité du réseau et préparera la centrale à l'utilisation future de mélanges d'hydrogène.
Valeurs associées
|582,000 USD
|NYSE
|-2,81%
