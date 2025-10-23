GE Vernova équipera la centrale Isaac Power Station en Australie
23/10/2025
Le projet soutiendra la stabilité du réseau lors des pics de consommation et s'inscrit dans la stratégie de transition énergétique de l'État.
Selon Ramesh Singaram, président et directeur général de GE Vernova Gas Power pour la région Asie-Pacifique, cette collaboration 'renforce la fiabilité du réseau australien tout en accompagnant sa décarbonation'.
Les turbines LM6000, reconnues pour leur montée en charge rapide (30 MW/min), totalisent déjà plus de 40 millions d'heures de fonctionnement à travers le monde.
Valeurs associées
|591,430 USD
|NYSE
|+2,64%
