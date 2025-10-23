 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 249,00
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GE Vernova équipera la centrale Isaac Power Station en Australie
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 17:20

GE Vernova annonce une commande de la société australienne QPM Energy Limited pour deux turbines à gaz aérodérivées LM6000, destinées à la centrale Isaac Power Station dans le Queensland. Ces unités flexibles, capables d'utiliser du gaz naturel ou du gaz de mine contenant au moins 50% de méthane, devraient fournir jusqu'à 112 MW d'électricité à partir de 2027.

Le projet soutiendra la stabilité du réseau lors des pics de consommation et s'inscrit dans la stratégie de transition énergétique de l'État.

Selon Ramesh Singaram, président et directeur général de GE Vernova Gas Power pour la région Asie-Pacifique, cette collaboration 'renforce la fiabilité du réseau australien tout en accompagnant sa décarbonation'.

Les turbines LM6000, reconnues pour leur montée en charge rapide (30 MW/min), totalisent déjà plus de 40 millions d'heures de fonctionnement à travers le monde.

Valeurs associées

GE VERNOVA
591,430 USD NYSE +2,64%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jeudi, le CAC 40 a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Légère hausse à la Bourse de Paris, avec quelques surprises
    information fournie par AFP 23.10.2025 18:43 

    La Bourse de Paris a terminé en petite hausse jeudi, après une séance classique de résultats d'entreprises avec quelques surprises. L'indice vedette de la place parisienne a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points. "C'est une ... Lire la suite

  • Des Palestiniens déplacés attendent de recevoir de la nourriture à l'extérieur de la mosquée Imam al Shafi'i en ruines, où des familles ont trouvé refuge, dans le quartier de Zeitoun à Gaza, le 23 octobre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Famine à Gaza: pas d'amélioration depuis la trêve, la situation reste "catastrophique", dit l'OMS
    information fournie par AFP 23.10.2025 18:42 

    L'aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza est "insuffisante" et n'a pas permis une amélioration de la situation dans ce territoire palestinien en proie à la famine, a alerté jeudi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). "La faim est toujours présente ... Lire la suite

  • nexity (Crédit: Crédit Nexity - Cobe Jol / credit Nexity)
    Nexity réaffirme ses objectifs annuels
    information fournie par AOF 23.10.2025 18:40 

    (AOF) - Le promoteur immobilier Nexity a enregistré un chiffre d'affaires 9 mois de 1,932 milliard d'euros, en baisse de 20%. Le chiffre d’affaires hors activités cédées a reculé de 17% à 1,93 milliard d'euros. La baisse est principalement due à la chute de 88% ... Lire la suite

  • Une enseigne Valeo
    Valeo: Objectifs 2025 confirmés, des alternatives à Nexperia
    information fournie par Reuters 23.10.2025 18:37 

    Valeo a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable au troisième trimestre, reflet notamment d'effets de changes négatifs liés à la hausse de l'euro, et confirmé ses objectifs 2025. L'équipementier automobile, spécialiste des aides à la conduite et des systèmes ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank