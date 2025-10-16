GE Vernova équipe le parc éolien Greenvolt en Roumanie
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 15:50
L'accord, enregistré au troisième trimestre 2025, prévoit des livraisons à partir de 2026. 'Ce projet confirme la valeur de notre stratégie de produit phare et notre capacité à créer de la valeur pour nos clients en Europe', a commenté Gilan Sabatier, directeur commercial de l'activité éolienne terrestre de GE Vernova pour les marchés internationaux.
GE Vernova rappelle totaliser environ 57 000 turbines installées, soit près de 120 GW de capacité mondiale.
Valeurs associées
|602,000 USD
|NYSE
|-2,36%
