SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 948,50
-0,52%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GE Vernova en hausse après que l'entreprise suédoise de services publics a présélectionné la société pour la fourniture de réacteurs modulaires
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 16:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N augmentent de 2,1 % à 617,31 $

** L'entreprise suédoise Vattenfall choisit GEV et le britannique Rolls-Royce SMR RR.L pour la fourniture d'une série de petits réacteurs nucléaires modulaires

** Vattenfall prévoit de commander soit cinq réacteurs BWRX-300 à GE Vernova, soit trois petits réacteurs modulaires Rolls-Royce, qui seront construits dans la centrale existante de Ringhals, dans le sud-ouest de la Suède, pour fournir une puissance totale d'environ 1 500 mégawatts

** Le BWRX-300 est bien placé pour aider la Suède à répondre à ses besoins énergétiques croissants et à ses ambitions en matière d'énergie nette zéro" - Maví Zingoni, directrice générale, Énergie, GE Vernova

** En incluant le mouvement de la séance, GEV est en hausse de 86,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GE VERNOVA
614,685 USD NYSE +1,58%
ROLLS-ROYCE HLDG
1 036,750 GBX LSE +1,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

