GE Vernova en hausse après que l'entreprise suédoise de services publics a présélectionné la société pour la fourniture de réacteurs modulaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N augmentent de 2,1 % à 617,31 $

** L'entreprise suédoise Vattenfall choisit GEV et le britannique Rolls-Royce SMR RR.L pour la fourniture d'une série de petits réacteurs nucléaires modulaires

** Vattenfall prévoit de commander soit cinq réacteurs BWRX-300 à GE Vernova, soit trois petits réacteurs modulaires Rolls-Royce, qui seront construits dans la centrale existante de Ringhals, dans le sud-ouest de la Suède, pour fournir une puissance totale d'environ 1 500 mégawatts

** Le BWRX-300 est bien placé pour aider la Suède à répondre à ses besoins énergétiques croissants et à ses ambitions en matière d'énergie nette zéro" - Maví Zingoni, directrice générale, Énergie, GE Vernova

** En incluant le mouvement de la séance, GEV est en hausse de 86,4 % depuis le début de l'année