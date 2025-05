GE Vernova: dévoile deux solutions pour une énergie verte information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 12:17









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce que sa plateforme FLEXINVERTER intègre deux nouveautés : une solution 1,5 kV à base de carbure de silicium pour les systèmes de stockage d'énergie par batterie, et l'extension de sa solution 2 kV pour centrales photovoltaïques aux marchés conformes aux normes IEC.



Selon GE Vernova, ces avancées visent à améliorer le rendement énergétique, à réduire les coûts des projets et à favoriser une infrastructure énergétique plus durable.



Les solutions seront fabriquées aux États-Unis et en Inde, avec des premières livraisons attendues au premier semestre 2026.





