GE Vernova décroche une commande éolienne terrestre avec Prokon en Allemagne
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 15:20

GE Vernova annonce un accord avec Prokon Regenerative Energien pour le repowering d'un parc éolien situé à Fleetmark, en Saxe-Anhalt. Le projet prévoit l'installation de huit turbines de 6 MW-164 m issues de son site de production de Salzbergen, en Allemagne.

Cette commande illustre le succès de la stratégie 'Workhorse Product', axée sur la fiabilité et la disponibilité de la flotte éolienne onshore du groupe.

Selon Gilan Sabatier, directeur commercial de l'activité Onshore Wind International, cette collaboration 'renforce la production d'électricité renouvelable en Allemagne tout en maximisant l'usage des sites existants'.

Avec 57 000 turbines installées dans le monde, représentant près de 120 GW, GE Vernova confirme son rôle clé dans la transition énergétique allemande et européenne.

