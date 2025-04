GE Vernova: début d'année solide, objectifs confirmés information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 14:30









(CercleFinance.com) - GE Vernova a annoncé mercredi avoir signé un solide début d'année en 2025 avec un chiffre d'affaires ressorti en hausse de 11% à huit milliards de dollars, dont une croissance organique de 15%.



Le groupe américain, dont les activités s'étendent des services pour le gaz naturel aux technologies de décarbonation, indique avoir dégagé un bénéfice net de 300 millions de dollars sur le premier trimestre, contre une perte de 100 millions un an plus tôt.



Indicateur très suivi, son flux de trésorerie disponible (FCF) ressort positif à hauteur d'un milliard de dollars, contre -600 millions au premier trimestre 2024.



Se disant encouragé par ces résultats, GE Vernova a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2025, à savoir un chiffre d'affaires allant de 36 à 37 milliards de dollars pour un FCF attendu entre deux et 2,5 milliards.



Le groupe, qui dit déjà contribuer à la production de plus de 30% de l'électricité britannique grâce à ses équipements, précise que ces prévisions tiennent compte de l'impact des nouveaux droits de douane décidés par l'administration américaine et de l'inflation qu'ils sont susceptibles de provoquer, avec un effet pour l'instant estimé entre 300 et 400 millions de dollars.



Le titre était attendu en hausse de 7% mercredi à l'ouverture de Wall Street dans le sillage de cette publication.





