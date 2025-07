GE Vernova: contrat de vente de 29 turbines à Crusoe information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 11:41









(Zonebourse.com) - GE Vernova fait savoir que Crusoe, entreprise technologique américaine spécialisée dans l'hébergement de centres de données, va faire l'acquisition de 19 turbines à gaz LM2500XPRESS supplémentaires, s'ajoutant aux 10 unités commandées en décembre dernier pour son centre de données en construction près d'Abilene. Ces 29 turbines totaliseront près de 1 GW de puissance électrique dédiée à ses infrastructures.



Face aux délais de raccordement au réseau électrique aux États-Unis, les centres de données privilégient de plus en plus la production d'énergie sur site.



Ces turbines aéro-dérivées, modulaires et mobiles, permettent non seulement d'assurer la résilience énergétique, mais aussi de réduire l'empreinte carbone et foncière par rapport aux générateurs diesel.



Selon Midhat Mirabi, directeur général de la division Aero chez GE Vernova, cette approche marque 'l'évolution' nécessaire pour accompagner la croissance du secteur.





