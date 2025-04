GE Vernova: contrat avec BBWind pour 18 MW d'éolien information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 10:11









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce que sa division Wind a signé un vingtième accord avec BBWind, développeur de parcs éoliens communautaires basé à Münster (Allemagne), pour fournir trois turbines 6.0 MW-164m destinées à deux projets en Rhénanie-du-Nord-Westphalie : un parc de 12 MW à Heiden et un autre de 6 MW à Dorsten.



Les commandes ont été enregistrées au premier trimestre 2025. GE Vernova fabrique ces turbines à Salzbergen, où elle dispose d'un site de 70 000 m².



'Nos turbines sont parfaitement adaptées aux besoins du secteur éolien allemand en forte croissance', a souligné Gilan Sabatier, directeur commercial pour l'éolien terrestre à l'international chez GE Vernova.





Valeurs associées GE VERNOVA 286,930 USD NYSE +0,20% GE VERNOVA RG-WI 140,110 USD NYSE -2,04%