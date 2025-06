GE Vernova: construction d'un centre de contrôle au Kenya information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 12:54









(CercleFinance.com) - GE Vernova a annoncé la construction d'un centre de contrôle du système national (NSCC) avancé pour la Kenya Electricity Transmission Company (KETRACO). Ce centre permettra de surveiller et de gérer le réseau électrique national du Kenya.



Les travaux comprendront la construction d'un bâtiment du centre de contrôle principal à Embakasi, équipé de solutions logicielles de réseau avancées et des derniers équipements d'automatisation, de surveillance et de communication des sous-stations.



De plus, un bâtiment de centre de contrôle d'urgence à Suswa sera construit, doté des mêmes systèmes et d'un système de gestion des actifs d'entreprise (EAM) pour les opérations de transmission.



' En dotant le Kenya d'un centre de contrôle de l'électricité avancé, nous visons à améliorer la fiabilité et l'efficacité de son réseau national. Il s'agit d'une étape cruciale pour ouvrir la voie à un avenir plus durable qui soutient les objectifs d'électrification et de décarbonisation du pays' a déclaré Philippe Piron, DG des activités Systèmes d'électrification de GE Vernova.





Valeurs associées GE VERNOVA 465,220 USD NYSE -3,05%