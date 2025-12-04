 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 124,37
+0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GE Vernova conclut un accord avec Greenvolt pour des éoliennes en Roumanie, les actions augmentent
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 15:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N gagnent ~1% à 607$ en pré-marché ** La société conclut un accord avec Greenvolt Energy pour la fourniture, l'installation et la mise en service de 42 de ses éoliennes terrestres de 6,1 mégawatts (MW) - 158m pour alimenter le parc éolien de Gurbanesti en Roumanie ** Les livraisons des éoliennes devraient commencer en 2026 ** Avec le projet précédent de fourniture de 42 turbines au parc éolien de Ialomita en Roumanie, les deux projets produiront environ 500 mégawatts pour soutenir les objectifs de la Roumanie en matière d'énergies renouvelables pour 2030 ** A la dernière clôture, GEV était en hausse de 83 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GE VERNOVA
615,000 USD NYSE +2,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank