GE Vernova conclut un accord avec Greenvolt pour des éoliennes en Roumanie, les actions augmentent

4 décembre - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N gagnent ~1% à 607$ en pré-marché ** La société conclut un accord avec Greenvolt Energy pour la fourniture, l'installation et la mise en service de 42 de ses éoliennes terrestres de 6,1 mégawatts (MW) - 158m pour alimenter le parc éolien de Gurbanesti en Roumanie ** Les livraisons des éoliennes devraient commencer en 2026 ** Avec le projet précédent de fourniture de 42 turbines au parc éolien de Ialomita en Roumanie, les deux projets produiront environ 500 mégawatts pour soutenir les objectifs de la Roumanie en matière d'énergies renouvelables pour 2030 ** A la dernière clôture, GEV était en hausse de 83 % depuis le début de l'année