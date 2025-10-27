 Aller au contenu principal
GE Vernova collabore avec YTL PowerSeraya sur un projet de capture de carbone à Singapour
27/10/2025

GE Vernova annonce une collaboration avec YTL PowerSeraya (YTLPS) pour une étude de faisabilité visant à réduire les émissions de carbone de la centrale à cycle combiné au gaz (CCGT) de 600 MW située sur l'île de Jurong, à Singapour.

Sélectionné par l'Energy Market Authority (EMA) dans le cadre de son programme de cofinancement de projets de capture et stockage du carbone, le projet analysera l'intégration d'une technologie capable de capter au moins 90% du dioxyde de carbone émis.

L'étude, menée par GE Vernova, portera sur l'intégration complète de la centrale H-Class avec un système de capture postcombustion, utilisant notamment la recirculation des gaz d'échappement, l'intégration vapeur et le pilotage des contrôles. Selon GE Vernova, cette approche réduirait les coûts d'investissement et d'exploitation tout en améliorant les performances.

John Ng, directeur général de YTLPS, souligne que cette initiative marque une étape clé vers la neutralité carbone et la production d'une énergie plus durable pour Singapour.

