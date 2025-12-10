GE Vernova collabore avec le gouvernement américain pour accroître les stocks de terres rares d'yttrium

(Reprise d'un article paru précédemment, sans modification du texte) par Laila Kearney et Lewis Jackson

NEW YORK, 10 décembre - Le fabricant de turbines à gaz GE Vernova GEV.N travaille avec le gouvernement américain pour augmenter ses stocks de terres rares d'yttrium, a déclaré le directeur général Scott Strazik mardi, alors que les contrôles des exportations chinoises de l'élément vital créent des pénuries dans les secteurs de l'énergie, de l'aérospatiale et des semi-conducteurs.

GE Vernova - l'un des trois principaux fabricants de turbines à gaz dans le monde - dispose de stocks d'yttrium pour le reste de l'année 2025 et l'année prochaine, a déclaré Scott Strazik, qui n'a toutefois pas précisé combien de temps durerait l'approvisionnement jusqu'à l'année prochaine.

L'entreprise investit également dans des alternatives pour remplacer certaines terres rares utilisées dans la production si cela s'avérait nécessaire, bien qu'il y ait des compromis en termes de coûts ou de performances dans certains cas, a-t-il ajouté.

"Nous sommes très attentifs à cette question chaque jour", a déclaré Scott Strazik en réponse à une question sur les pénuries d'yttrium lors d'une journée d'investisseurs organisée mardi.

"Nous sommes en bonne position pour l'avenir prévisible, car nous avons tout ce dont nous avons besoin pour cette année et l'année prochaine. Mais nous continuerons à faire preuve d'opportunisme chaque fois que l'occasion se présentera d'augmenter les stocks", a-t-il ajouté.

La Chine, principale source de l'élément utilisé dans les alliages spéciaux des moteurs ainsi que dans les revêtements destinés à protéger contre les températures élevées, comme celles des turbines à gaz, a restreint ses exportations ainsi que celles de six autres terres rares en avril, en représailles aux droits de douane américains .

Alors que Washington et Pékin se sont mis d'accord sur un nouveau régime pour accélérer les exportations de terres rares, les utilisateurs d'yttrium, de l'aérospatiale aux semi-conducteurs, se plaignent de graves pénuries , et les prix en dehors de la Chine ont augmenté de 4 400 % entre janvier et novembre de cette année.