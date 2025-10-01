GE Vernova chute à la suite d'une rétrogradation de RBC à "performance sectorielle" et d'une réduction des prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

1er octobre - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N chutent de 2,4 % à 600 $

** RBC Capital Markets rétrograde GEV de "surperformance" à "performance sectorielle" et réduit l'objectif de prix de 631 $ à 605 $

** La nouvelle cible représente une hausse de 1,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que l'abaissement de la note reflète des perspectives plus conservatrices et une opportunité de hausse par rapport à d'autres analystes

** Nos prévisions à long terme sont plus prudentes que celles du consensus qui, selon nous, pourrait surestimer la cadence de croissance des revenus dans le secteur de l'énergie en 2029-2030" - RBC

** ajoute que les investisseurs évaluent apparemment la société sur la base de perspectives à long terme à l'horizon 2030, ce qui laisse peu de place à des ajustements à la hausse des prévisions actuelles

** 24 des 34 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, et 10 à "conserver"; la prévision médiane est de 692 $ - données compilées par LSEG ** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de82,1 % depuis le début de l'année