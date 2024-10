Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Vernova: choisi Worley Chemetics pour son SMR au Canada information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce avoir sélectionné Worley Chemetics, basé au Canada, pour concevoir et fabriquer le système de condenseur d'isolement du petit réacteur modulaire BWRX-300, le premier SMR (Small modular reactor) à l'échelle du réseau en Amérique du Nord.



Cette collaboration vise à renforcer la chaîne d'approvisionnement nucléaire en Ontario et à apporter des bénéfices économiques à la région.



Worley Chemetics a rejoint le groupe de fournisseurs qualifiés pour le BWRX-300, garantissant ainsi un processus de fabrication fiable et innovant.



Un contrat a été signé pour construire le premier BWRX-300 à Darlington (Ontario, Canada), avec des travaux de préparation déjà en cours et un démarrage de la construction prévu pour 2025.



Le BWRX-300 est conçu pour réduire les coûts de construction et d'exploitation, tout en contribuant aux objectifs de décarbonisation des clients.





