GE Vernova: choisi par Oglethorpe Power en Géorgie (USA)

(CercleFinance.com) - Oglethorpe Power annonce avoir choisi la technologie à cycle combiné 7HA.03 de GE Vernova pour sa nouvelle centrale à gaz naturel dans le comté de Monroe (Géorgie, USA), afin de répondre à la demande croissante d'électricité de ses 38 coopératives membres.



Le contrat comprend la fourniture de turbines à gaz, générateurs refroidis à l'hydrogène, turbines à vapeur et générateurs associés, ainsi qu'un accord de service sur 20 ans.



' Cette technologie fera de notre site l'un des plus performants et efficaces de l'État ', déclare Annalisa Bloodworth, présidente-directrice générale d'Oglethorpe Power.



Le site devrait produire plus de 1 400 MW. Démarrage prévu en 2029, après obtention des autorisations.





Valeurs associées GE VERNOVA 444,380 USD NYSE -0,51% GE VERNOVA RG-WI 140,110 USD NYSE -2,04%