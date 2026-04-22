GE Vernova atteint son plus haut niveau historique après avoir relevé ses prévisions pour 2026 en raison de l'augmentation de la demande de centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du sixième point pour attribuer le bénéfice de base à l'unité de production d'énergie)

22 avril - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N ont bondi de 13,5 %, atteignant un record historique de 1 123,88 dollars

** GEV revoit à la hausse ses prévisions de revenus annuels , la forte demande des centres de données augmentant la croissance des commandes dans ses unités d'énergie et d'électrification

** Le chiffre d'affaires devrait se situer entre 44,5 et 45,5 milliards de dollars en 2026, contre 44 à 45 milliards de dollars précédemment

** Révision de la fourchette de prévision de l'Ebitda ajusté à 12 % à 14 %, contre 11 % à 13 % précédemment

** Les commandes s'élèvent à 18,3 milliards de dollars pour l'ensemble des segments au premier trimestre, soit une hausse de 71 % en glissement annuel

** Le bénéfice de base de l'unité de production d'électricité au premier trimestre augmente de 57 % pour atteindre 811 millions de dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 70,8 % depuis le début de l'année