GE Vernova: associé à Velan pour un petit réacteur nucléaire

(CercleFinance.com) - GE Vernova Nuclear, via sa filiale GE Hitachi Nuclear Energy (GEH), a choisi l'entreprise montréalaise Velan pour lui fournir un soutien en ingénierie et fabriquer des vannes pour le premier petit réacteur nucléaire modulaire (SMR) BWRX-300.



Ce projet, conduit en collaboration avec Ontario Power Generation (OPG), vise à construire quatre unités de 300 MW sur le site de Darlington (Canada).



Les premiers travaux de préparation du site ont été achevés et la construction devrait débuter en 2025 pour mise en service prévue d'ici la fin de 2029.



Le partenariat renforce la chaîne d'approvisionnement nucléaire canadienne et positionne Velan comme fournisseur stratégique mondial. Le BWRX-300, élément clé de la transition énergétique, aide à réduire les coûts et à atteindre les objectifs de décarbonation, souligne GE Vernova.







