GE Vernova: alliance 'stratégique' avec le MIT

(CercleFinance.com) - - GE Vernova annonce une alliance stratégique avec le Massachusetts Institute of Technology (MIT) afin de 'développer des technologies énergétiques de pointe et former la prochaine génération de leaders du secteur'.



L'accord prévoit un financement de 50 millions de dollars sur cinq ans pour des projets de recherche, des bourses étudiantes et des programmes de formation.



Géré par le bureau de la stratégie du MIT, il réunira chercheurs et étudiants autour des défis énergétiques et climatiques.



' C'est un privilège d'unir nos forces avec les professeurs et étudiants de renommée mondiale du MIT alors que nous travaillons ensemble à concrétiser une approche optimiste et tournée vers l'innovation pour résoudre les défis les plus pressants de notre époque ', a commenté Scott Strazik, p.d.-g. de GE Vernova.





