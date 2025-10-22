GE Vernova affiche un bénéfice au troisième trimestre grâce à la demande d'équipements électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GE Vernova GEV.N a publié mercredi un bénéfice au troisième trimestre, aidé par les bonnes performances de ses unités de production d'électricité et d'équipements d'électrification.

Selon l'Energy Information Administration, la consommation d'énergie aux États-Unis devrait atteindre des niveaux record en 2025 et 2026, sous l'effet d'une hausse de la demande des centres de données nécessaires au fonctionnement des technologies d'intelligence artificielle.

Le segment de l'électrification de l'entreprise a enregistré un bénéfice de base de 393 millions de dollars au troisième trimestre, contre 201 millions de dollars l'année précédente. Cette unité fournit notamment des équipements et des services pour le réseau électrique.

Le secteur de l'énergie, qui fournit des turbines à vapeur et à gaz, a déclaré un bénéfice de base de 645 millions de dollars pour le trimestre juin-septembre, contre 499 millions de dollars l'année précédente.

Le secteur éolien a enregistré une perte de base de 61 millions de dollars, contre une perte de 317 millions de dollars au cours du même trimestre de l'année précédente.

La société a réaffirmé ses prévisions de recettes pour 2025, qui devraient se situer dans la fourchette supérieure de 36 à 37 milliards de dollars. Ces prévisions tiennent compte de l'impact des tarifs douaniers tels qu'ils sont actuellement définis et de l'inflation qui en découle.

La société basée à Cambridge, dans le Massachusetts, a déclaré que son bénéfice net s'élevait à 453 millions de dollars, soit 1,64 dollar par action, contre une perte de 99 millions de dollars, soit 35 cents, un an plus tôt.