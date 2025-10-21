GE Vernova acquiert la participation restante dans la coentreprise Prolec GE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GE Vernova GEV.N a déclaré mardi qu'elle acquerrait les 50 % restants de Prolec GE, sa coentreprise non consolidée avec Xignux.

La société a déclaré qu'elle paierait 5,28 milliards de dollars à la clôture de l'opération, financés à parts égales par des liquidités et des dettes.