GE Vernova: accord sur les réacteurs nucléaires modulaires information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 15:40









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce que sa filiale, GE Hitachi Nuclear Energy (GEH), a signé une série de Mémorandums d'Entente (MoU) avec deux grandes entreprises d'ingénierie nucléaire du Royaume-Uni, Boccard et Cavendish Nuclear.



Ces accord témoignent de l'intention de GEH de collaborer plus étroitement avec les fournisseurs britanniques pour soutenir le développement du réacteur modulaire compact BWRX-300 de GEH, dans le cadre de la compétition en cours pour la sélection des SMR par Great British Nuclear (GBN).



Andy Champ, directeur général de GE Hitachi UK, a souligné que ces collaborations renforcent l'engagement de GEH à fournir au Royaume-Uni des solutions énergétiques 'propres et rentables'.





