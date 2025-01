GE Vernova: accord pour alimenter des centres de données US information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 12:52









(CercleFinance.com) - Engine No. 1 et Chevron ont annoncé la création d'une nouvelle société pour développer des solutions d'alimentation évolutives et fiables pour les centres de données basés aux États-Unis (États-Unis) fonctionnant au gaz naturel américain.



Le développement conjoint, en collaboration avec GE Vernova, vise à établir la première centrale électrique et le premier centre de données co-localisés à l'échelle de plusieurs gigawatts.



Les premiers projets devraient tirer parti de sept turbines au gaz naturel GE Vernova 7HA fabriquées aux États-Unis.



Les projets devraient desservir des centres de données colocalisés dans les régions du sud-est, du Midwest et de l'Ouest des États-Unis.



Le développement conjoint prévoit de fournir jusqu'à quatre GW, soit l'équivalent de l'alimentation de 3 à 3,5 millions de foyers américains, avec une mise en service initiale prévue d'ici la fin de 2027 et un potentiel d'expansion du projet au-delà de cette capacité.





