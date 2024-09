Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Vernova: a été sélectionné par le groupe IVPC information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 16:20









(CercleFinance.com) - GE Vernova a annoncé avoir été sélectionnée par le groupe IVPC pour remotoriser cinq éoliennes de son parc éolien de Montefalcone en Italie.



Le repowering consiste à remplacer les anciennes unités par de nouvelles turbines de plus grande capacité ou à les moderniser avec des composants plus efficaces - dans les deux cas, augmenter considérablement la production du parc éolien tout en prolongeant la durée de vie du parc éolien.



Les livraisons devraient commencer au début de 2025 et le projet devrait être achevé d'ici la fin de l'année prochaine.



Gilan Sabatier, directeur commercial de l'activité éolien terrestre de GE Vernova sur les marchés internationaux, a déclaré : ' L'utilisation de notre dernière et plus puissante éolienne terrestre augmentera la production d'énergie du parc éolien et fournira une énergie renouvelable encore plus abordable et durable au pays'.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.