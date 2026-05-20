 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GE Vernova a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,50 $ par action
information fournie par Zonebourse 20/05/2026 à 14:36

GE Vernova a annoncé que son conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,50 $ par action.

Ce dividende sera payable le 14 juillet 2026 aux actionnaires inscrits au registre le 16 juin 2026.

"Les versements de dividendes futurs seront à la discrétion du conseil d'administration et dépendront des résultats, de la situation financière, des besoins de trésorerie, des perspectives et d'autres facteurs de GE Vernova" indique le groupe.

Valeurs associées

GE VERNOVA
1 011,320 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 050,94 +0,87%
Pétrole Brent
108,89 -1,83%
SOITEC
158,25 +10,55%
NANOBIOTIX
37,34 -2,96%
TOTALENERGIES
80,78 +1,24%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank