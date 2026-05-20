GE Vernova a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,50 $ par action

GE Vernova a annoncé que son conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,50 $ par action.

Ce dividende sera payable le 14 juillet 2026 aux actionnaires inscrits au registre le 16 juin 2026.

"Les versements de dividendes futurs seront à la discrétion du conseil d'administration et dépendront des résultats, de la situation financière, des besoins de trésorerie, des perspectives et d'autres facteurs de GE Vernova" indique le groupe.