GE Vernova: 1 GW de commandes de repowering en 2024 information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 15:42









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce que sa division Onshore Wind a reçu en 2024 des commandes pour le repowering (soit le processus de modernisation ou de remplacement des composants clé) de plus de 1 gigawatt de turbines éoliennes aux États-Unis.



Ces projets utiliseront des nacelles et des transmissions fabriquées à Pensacola, en Floride, où environ 20 % des employés sont des vétérans, afin de renforcer l'abondance, l'accessibilité et la sécurité énergétiques américaines.



Les commandes devraient atteindre leur mise en service commerciale entre 2024 et 2027.



Le repowering améliore la capacité, la production et la durabilité des turbines existantes.



Vinayak Tilak, directeur général des opérations de services éoliens, souligne que cette initiative accroît la production énergétique annuelle et prolonge la durée de vie des parcs éoliens.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.