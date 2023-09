Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: va renforcer le réseau électrique de l'Allemagne information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 14:41









(CercleFinance.com) - GE Vernova remporte une commande d'Amprion pour des transformateurs destinés à renforcer le réseau électrique en Allemagne.



Amprion, l'un des quatre gestionnaires de réseau de transport (GRT) en Allemagne, a attribué à l'activité Grid Solutions de GE Vernova un contrat pour douze transformateurs de puissance de 400 kV. Les transformateurs seront fabriqués dans l'usine de réseau de GE Vernova à Mönchengladbach, dans l'ouest de l'Allemagne.



D'une puissance totale de plus de 5 000 MVA, ces transformateurs de puissance apporteront une contribution importante à l'approvisionnement en électricité des 29 millions de personnes qui vivent et travaillent dans la zone couverte par le réseau d'Amprion.



' Alors que les services publics évoluent vers des sources d'énergie renouvelables, les opérateurs de réseaux de transport d'électricité continuent de faire face à une demande et une complexité croissantes ', a déclaré Philippe Piron, président et chef de la direction de l'activité Grid Solutions de GE Vernova.



'Nos transformateurs de puissance avancés les aideront à augmenter leur capacité et à maintenir la stabilité de leur réseau.





