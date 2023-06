Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

GE: va fournir 40 éoliennes à Amplus Solar en Inde information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 16:52

(CercleFinance.com) - GE Vernova a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par Amplus Solar, l'un des principaux fournisseurs indiens de solutions d'énergie propre, comme fournisseur d'éoliennes terrestres pour son premier parc éolien à installer au Tamil Nadu, en Inde.



GE Vernova fournira et mettra en service 40 unités de ses éoliennes terrestres de 2.7 MW, pour ce projet éolien de 108 MW. Avec cette commande, GE a enregistré plus de 3 GW de commandes en Inde avec sa turbine de 2,7 MW et prévoit de franchir 5 GW de parc éolien terrestre dans le pays d'ici début 2024.



Le parc éolien d'Amplus Solar sera mis en service d'ici août 2024 et fournira une énergie verte abordable et fiable pour les entreprises et les consommateurs locaux.