GE: nouveaux dirigeants dans l'équipe de GE Vernova

(CercleFinance.com) - GE fait savoir que GE Vernova a nommé deux nouveaux dirigeants au sein de son équipe de direction. Ces nominations complètent l'équipe de direction de GE Vernova alors que l'entreprise se prépare à se lancer en tant que société indépendante au début de 2024.



Kenneth ' Ken ' Parks rejoindra GE Vernova en tant que directeur financier (CFO), à compter du 2 octobre 2023.



Ken apporte à ce poste une vaste expérience de CFO dans des sociétés ouvertes et 38 années de leadership financier complet. Il a notamment occupé le poste de directeur financier du producteur mondial de matériaux de construction Owens Corning.



Par ailleurs, Victor ' Vic ' Abate, qui dirige actuellement l'activité éolienne terrestre de GE Vernova, élargira ses responsabilités avec effet immédiat pour diriger l'ensemble du segment éolien de GE Vernova, qui comprend également les activités éoliennes offshore et LM Wind Power.



Vic a occupé le poste de directeur général d'Onshore Wind au cours des 15 derniers mois, développant et dirigeant les efforts de transformation opérationnelle et financière dans l'ensemble de l'entreprise.





Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -100.00%