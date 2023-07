Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: nette hausse du BPA ajusté au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 13:00









(CercleFinance.com) - GE publie un chiffre d'affaires ajusté de 15,9 milliards de dollars au titre du 2e trimestre, en hausse organique de 19% par rapport à la même période un an plus tôt. Dans le même temps, le total des commandes a atteint 22 milliards de dollars, en hausse organique de 58%.



La marge bénéficiaire ajustée trimestrielle ressort quant à elle à 8,8 %, soit +160 points de base en organique.



Le BPA ajusté s'établit à 0,68$, en hausse de 0,32$ par rapport à la même période douze mois plus tôt.



' La performance de GE au deuxième trimestre a été solide, s'appuyant sur notre dynamique du premier trimestre et marquant un premier semestre solide', résume H. Lawrence Culp, Jr., président-directeur général de GE.



Le dirigeant rappelle par ailleurs que GE Aerospace et GE Vernova devraient devenir des sociétés indépendantes au début de 2024.





Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -100.00%