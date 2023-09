Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

GE: les turbines à gaz HA franchissent une étape symbolique information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 17:15

(CercleFinance.com) - La division Gas Power de GE Vernova célèbre une étape importante: sa flotte avancée de turbines à gaz de classe H a accumulé plus de deux millions d'heures de fonctionnement commercial via 88 unités à travers le monde, fait savoir GE.



Cette flotte dite 'HA' est présentée comme'l'une des plus réactives et flexibles de l'industrie', permettant notamment aux opérateurs de réseaux de distribuer rapidement de l'énergie en tant que base ou en complément des sources d'énergie renouvelable intermittentes.



La flotte HA affiche désormais une capacité installée de 47 gigawatts (GW) d'énergie, soit la capacité nécessaire pour alimenter 35 millions de foyers américains.



'Avec plus de 80 unités en exploitation commerciale, notre flotte HA est la plus grande flotte en croissance rapide dans le segment des turbines à gaz robustes de classe H dans le monde. Nous célébrons cette dernière étape avec tous nos clients de centrales HA dans le monde', a déclaré Amit Kulkarni, responsable de la gestion des produits chez Gas Power de GE Vernova.