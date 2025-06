GE HeathCare: va présenter ses innovations en cardiologie information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 15:42









(CercleFinance.com) - GE HealthCare annonce que sa participation au congrès annuel de la Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI) 2025 à La Nouvelle-Orléans sera l'occasion de mettre en lumière ses innovations en cardiologie de précision, notamment à travers la solution Flyrcado (flurpiridaz F 18), un traceur PET de perfusion myocardique récemment lancé.



Ce traceur marque une avancée majeure en cardiologie nucléaire, en fournissant des images de haute qualité qui facilitent une évaluation précise de la perfusion et de l'ischémie myocardique.



Il permet notamment de réduire les procédures invasives inutiles grâce à une meilleure confiance diagnostique. Flyrcado est compatible avec plusieurs systèmes PET/CT, dont Omni Legend, et autorise pour la première fois une combinaison pratique avec les tests d'effort.



Flyrcado bénéficie d'un remboursement Medicare étendu et est désormais couvert par les sept Medicare Administrative Contractors. Plus de 50 % des assurés commerciaux américains ont également accès au produit.





Valeurs associées GE HLTC TECH 70,9100 USD NASDAQ -0,52%