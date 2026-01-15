GE Healthcare Technologies dans le rouge sur une dégradation de broker
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 16:31
"L'enthousiasme compréhensible autour de Flyrcado et de la PCCT (tomographie par comptage de photons) fait grimper l'action vers des sommets quasi historiques, mais nous voyons les chances de meilleurs scénarios d'exécution intégrées dans les cours", affirme le broker.
Valeurs associées
|83,1050 USD
|NASDAQ
|-2,57%
