GE HealthCare: s'appuie sur l'IA pour le dépistage du cancer

(CercleFinance.com) - GE HealthCare annonce le lancement de Invenia Automated Breast Ultrasound (ABUS) Premium, soit une échographie 3D s'appuyant sur une IA avancée pour améliorer le dépistage du cancer du sein chez les femmes aux seins denses.



Selon la laboratoire, cette technologie offre une détection plus précise des tumeurs invasives.



'Invenia ABUS Premium est conçu pour offrir les meilleurs résultats possibles aux patientes tout en privilégiant l'expérience patient grâce à des fonctionnalités améliorant la vitesse d'acquisition et le confort pendant l'examen', souligne Karley Yoder, directeur de Comprehensive Care Ultrasound chez GE HealthCare.



De plus, son design non invasif limite l'exposition aux radiations et pourrait diminuer les biopsies inutiles. Approuvé par la FDA, il sera déployé dans plusieurs pays en 2025.





