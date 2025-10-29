GE HealthCare revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 après un troisième trimestre marqué par une forte demande aux États-Unis

GE HealthCare Technologies GEHC.O a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels ajustés et a dépassé les estimations pour les résultats du troisième trimestre mercredi, grâce à une forte demande pour ses appareils médicaux aux États-Unis et dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Au cours des deux dernières années, les fabricants de dispositifs médicaux ont bénéficié de l'augmentation du nombre de personnes, en particulier les Américains âgés, qui ont recours aux services de santé et aux procédures chirurgicales.

La société prévoit désormais un bénéfice ajusté pour 2025 de 4,51 à 4,63 dollars par action, soit 4 cents de plus au point médian que la fourchette précédente de 4,43 à 4,63 dollars.

Elle a réitéré ses attentes d'un impact de 265 millions de dollars, soit 45 cents par action, cette année, des tarifs douaniers du président Donald Trump.

Mais l'estimation comprend maintenant les prélèvements de 50% de l'administration sur l'Inde et certains droits de douane sur les dérivés du cuivre, de l'acier et de l'aluminium, a déclaré GE HealthCare mercredi.

Le chiffre d'affaires de l'unité des appareils d'imagerie - le plus important de ses quatre segments - a augmenté de 5% à 2,35 milliards de dollars au troisième trimestre.

Ses trois autres activités sont les solutions de visualisation avancée, les solutions de soins aux patients et les diagnostics pharmaceutiques.

Le chiffre d'affaires trimestriel total s'est élevé à 5,14 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 5,08 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes en Chine ont chuté de 3 % pour atteindre 547 millions de dollars, toujours sous la pression des interruptions d'activité liées à la répression anticorruption de Pékin dans le secteur des soins de santé, ainsi que des retards dans les mesures de relance économique.

Sur une base ajustée, GE HealthCare a gagné 1,07 $ par action au cours du trimestre clos le 30 septembre, ce qui est supérieur aux estimations de 1,05 $ par action, mais en baisse de 6 cents par rapport à l'année dernière en raison de l'impact des tarifs douaniers.