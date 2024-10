Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE HealthCare: résultats positifs pour un agent de contraste information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - GE HealthCare a annoncé l'achèvement de son programme de développement clinique de Phase I pour un agent de contraste par IRM à base de manganèse, innovant et macrocyclique.



Les résultats, présentés lors du symposium sur les médias de contraste à Oslo, indiquent que cet agent de contraste a été bien toléré sans événements indésirables graves ni toxicités limitant la dose.



Ce nouvel agent, qui présente une relaxivité comparable à celle des agents à base de gadolinium, pourrait représenter une alternative viable en raison de sa nature naturellement présente dans le corps et de son élimination efficace.



Des experts soulignent les avantages potentiels de cet agent, notamment un risque réduit de dépôt dans les tissus et un impact environnemental moindre.





