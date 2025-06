GE HealthCare: renforce un partenariat sur l'imagerie PET/CT information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - GE HealthCare annonce le renouvellement de son partenariat de recherche avec Stanford Medicine, axé notamment sur le développement d'une technologie innovante de PET/CT corps entier.



Cette collaboration vise à explorer de nouvelles voies cliniques et à améliorer les résultats pour les patients via des solutions d'imagerie avancées.



La technologie PET/CT permet une visualisation des processus biologiques au niveau cellulaire. Sa version corps entier pourrait accélérer les examens, réduire les doses injectées et ouvrir la voie à des diagnostics plus précis, notamment en oncologie, cardiologie ou neurologie.



D'après le Dr Quynh-Thu Le, de Stanford, cette innovation pourrait 'transformer la recherche translationnelle'.





Valeurs associées GE AEROSPACE 235,920 USD NYSE +0,11%