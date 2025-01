GE HealthCare: projet d'investissement en Irlande information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 15:52









(CercleFinance.com) - GE HealthCare a annoncé vendredi qu'il allait investir 138 millions de dollars dans la construction d'une nouvelle unité dédiée aux produits de contraste sur son site de Cork (Irlande).



Le projet d'une superficie de 3000 m2 doit lui permettre de faire face à l'augmentation de la demande pour les agents de contraste principalement utilisés en radiographie et dans l'imagerie par scanner.



Du fait du vieillissement de la population et du développement des maladies chroniques, le nombre de ces interventions devrait doubler au cours des dix années à venir, explique le groupe américain dans un communiqué.



La construction de ces nouvelles installations devraient démarrer en février en vue d'un début de la production d'ici à la fin 2027, précise GE HealthCare.





