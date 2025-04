GE HealthCare: partenariat avec Cincinnati Children's information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 16:50









(CercleFinance.com) - GE HealthCare annonce la création d'un programme de recherche stratégique avec Cincinnati Children's (présenté comme l'un des meilleurs systèmes de santé pédiatrique des Etats-Unis) dans le but de faire progresser l'innovation dans l'imagerie pédiatrique (IRM, échographie, imagerie moléculaire, scanner).



Ce partenariat donnera naissance au premier Care Innovation Hub pédiatrique aux États-Unis.



Il réunira l'expertise clinique de Cincinnati Children's, régulièrement classé parmi les meilleurs hôpitaux pour enfants, et la technologie médicale de GE HealthCare.



L'objectif est de développer dès les premières phases des technologies spécifiquement adaptées aux enfants, puis de les diffuser à l'échelle mondiale.



Selon Brian Coley, radiologiste en chef à Cincinnati Children's, cette approche permettra de concevoir directement des solutions pédiatriques, sans avoir à adapter celles conçues pour les adultes.





Valeurs associées GE HLTC TECH 61,1572 USD NASDAQ -5,88%