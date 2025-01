GE HealthCare: parmi les sociétés 'les plus admirées' information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 15:40









(CercleFinance.com) - GE HealthCare annonce que Fortune l'a nommée parmi les entreprises 'les plus admirées au monde' en 2025. Deux ans après son indépendance, cette distinction souligne ses avancées en matière de soins de précision et d'innovation.



L'entreprise a été reconnue pour la qualité de sa direction, de ses produits et services, ainsi que pour sa solidité financière et sa responsabilité sociale.



'Cette reconnaissance témoigne du dévouement de nos 51 000 collaborateurs', a déclaré Peter Arduini, président et directeur général de GE HealthCare.







