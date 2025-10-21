GE HealthCare obtient le marquage CE pour son moniteur Carevance
La plateforme intègre notamment Cardiac Output Insights, une fonctionnalité de mesure du débit cardiaque basée sur un algorithme validé et une interface visuelle d'aide à la décision. Cette innovation permet d'élargir l'accès à la surveillance hémodynamique avancée sans recourir à des cathéters invasifs ni équipements supplémentaires.
Neal Sandy, directeur général des solutions de monitoring, souligne que Carevance 'associe excellence clinique et accessibilité' pour répondre aux défis des hôpitaux.
Ce lancement renforce le portefeuille modulaire de GE HealthCare, aux côtés de la gamme Carescape, et sera présenté lors du congrès de la Société européenne de soins intensifs (ESICM) à Munich.
