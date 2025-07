GE HealthCare: objectifs 2025 relevés après un 2ème trimestre meilleur que prévu information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 14:21









(Zonebourse.com) - GE HealthCare a annoncé jeudi avoir relevé ses objectifs de croissance et de bénéfice pour 2025 après avoir facilement dépassé les attentes du marché lors de son deuxième trimestre.



Le groupe américain, spécialisé dans l'imagerie médicale, dit avoir enregistré sur le trimestre écoulé un chiffre d'affaires en hausse de 2% en données publiées, dont +3% de croissance organique, à cinq milliards de dollars.



Son bénéfice net part du groupe s'est monté à 486 millions de dollars, soir 1,06 dollar l'action, contre 428 millions de dollars, ou 0,93 dollar par titre un an plus tôt.



A titre de comparaison, le consensus des analystes anticipait un BPA de 0,92 dollar.



Pour 2025, GEHC dit désormais viser une croissance organique de l'ordre de 3%, et non plus de 2% à 3%, pour un BPA attendu entre 4,43 et 4,63 dollars, en tenant compte d'un impact de 0,45 dollar par titre lié aux surtaxes douanières, au-dessus de la fourchette allant de 3,90 à 4,10 dollars qui était attendue jusqu'ici.



Son flux de trésorerie devrait lui dépasser 1,4 milliard de dollars cette année, à comparer avec au moins 1,2 milliard envisagé jusqu'à présent.



Le titre, qui n'a pas beaucoup bougé depuis le début de l'année, accusait un repli de 0,3% mercredi matin en cotations avant-Bourse dans le sillage de ces annonces.





